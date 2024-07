Whitney Rydbeck, que atuou em “Sexta-feira 13”, morre aos 79 anos

O ator Whitney Rydbeck morreu na segunda-feira, 22, aos 79 anos. A informação foi divulgada neste domingo, 21, pelo site The Hollywood Reporter e confirmada à imprensa pelo diretor Tommy McLoughlin, do filme Sexta-Feira 13 – Parte 6: Jason Vive. Rydbeck atuou no filme, como Roy, uma das vítimas do assassino Jason.

“Perdemos não apenas um comediante e ator verdadeiramente engraçado, mas um dos seres humanos de melhor coração que eu já conheci”, escreveu McLoughlin.

O ator tratava um câncer de próstata e estava em Los Angeles, Estados Unidos. Ele também atuou em “O Dorminhoco”, de Woody Allen, “Rocky 2”, “Apollo 11”, “Sétimo Céu” e “Lassie”.