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Cultura

Wanessa Camargo expõe crise financeira e mágoa com amigos

Cantora revelou dificuldades pós-reality nesta terça-feira, 15

Por Flávio Monteiro 17 set 2026, 16h23
A cantora Wanessa Camargo no Big Brother Brasil 24
A cantora Wanessa Camargo no Big Brother Brasil 24  (Reprodução/TV Globo)
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Wanessa Camargo expõe crise financeira e mágoa com amigos Priorizar nos meus resultados Google

Depois de uma malfadada participação no Big Brother Brasil 24, a cantora Wanessa Camargo revelou ter uma enorme crise financeira, motivada pelo seu “cancelamento”. Em entrevista ao podcast RivoTalks na última terça-feira, 15, a filha de Zezé Di Camargo deu detalhes de sua experiência após ter sido expulsa do reality por dar um tapa na perna de Davi Brito, que terminou campeão daquela edição.

“Eu estava cancelada. As pessoas não entendiam, não queriam me ouvir, não me chamavam. Poucos amigos me deram a mão. Fiquei sem fazer renda. Meu custo continuou aqui (alto) e, de repente, tive que fazer assim (diminuir). E taca-lhe emprestimo”, disse a artista. “Fui para um lugar que eu não precisava e me ferrei financeiramente (…) Se você for olhar pelo lado prático, teve vários pontos negativos”, completou.

A artista também disse ter visto muitos de seus amigos de longa data se afastando devido à pressão pública. “Seguiram a manada da lacração. Isso dói pra caramba. Teve pessoas que perguntei: ‘Você me conhece há 20 e poucos anos e está dizendo que sou isso. Mas você já viu na vida fora de lá?’. Ele: ‘Não, mas lá você foi’. Não condiz, está falando pelo recorte que viu”, desabafou Wanessa.

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