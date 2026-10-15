Visual novo de Tadeu Schmidt chama mais atenção que mudanças no BBB 27

Tadeu Schmidt chamou a atenção durante o Upfront Globo 2027, realizado na quarta-feira, 14, ao aparecer com um visual renovado ao anunciar as novidades do BBB 27. Além da aparência do apresentador, as mudanças no reality incluíram uma dinâmica inédita para os participantes eliminados.

Na próxima edição, o ex-brother ou ex-sister será sabatinado por um fã e um hater em um programa exibido na TV Globo logo após a eliminação. “Sabe a entrevista com o eliminado que acontecia no gshow? Agora será na TV Globo. Vai ser demais isso”, contou Tadeu.

A proposta é colocar o eliminado diante de opiniões opostas sobre sua trajetória no jogo, com espaço para elogios e críticas. O encontro será exibido às terças-feiras, após o programa ao vivo. O BBB 27 tem estreia prevista para 11 de janeiro de 2027.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)