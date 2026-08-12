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Cultura

Virginia rompe com a Grande Rio e alega querer ‘viver tempo de qualidade’

Influenciadora atravessou polêmicas como rainha de bateria neste Carnaval

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 21h06 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h35
Virginia Fonseca com figurino de rainha de bateria da Grande Rio
Virginia Fonseca com figurino de rainha de bateria da Grande Rio (Instagram @virginia/Reprodução)
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Chegou ao fim o reinado de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio. Desfile sob vaias, poucos ensaios, tretas com questões comerciais, exposição negativa após a CPI das bets, fantasia que se desfez no desfile, venda de produtos de maquiagem dentro da própria quadra de escola de samba… Não foram poucas as polêmicas colecionadas em apenas um ano na cobiçada função. Agora a influenciadora se despede, nesta quarta-feira, 12, da comunidade da Baixada Fluminense apenas com um post. A seguir, seu extenso comunicado:

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Estes últimos meses me fizeram repensar e refletir sobre muitas coisas. Uma delas, foi ter me permitido viver de uma maneira mais tranquila, leve, aproveitando cada momento e entendendo que minha vida realmente mudou. Hoje tudo demanda muito mais da minha presença. No meio desse processo, eu e a minha família conversamos e decidimos que chegou o momento de viver um tempo de qualidade. Os donos do meu tempo serão: meus filhos, minhas empresas e todas as pessoas que hoje arrancam o meu melhor sorriso. A vida é isso! Continuarei compartilhando minha rotina, de uma maneira equilibrada. Aliás, tenho buscado todos os dias o meu ponto de equilíbrio. Não sei fazer nada pela metade! Tudo que vivi até hoje foi de plena entrega, principalmente os desafios: Virginia Apresentadora e Virginia Rainha de Bateria da Grande Rio. Quanta honra! Posso dizer de cabeça erguida – “Não poupei esforços para entregar o meu melhor. Então, venho com o coração apertado e cheio de verdade, me despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio. E antes de qualquer palavra, quero agradecer ao Carnaval e à Grande Rio por me permitirem sentir essa magia de perto. É uma experiência única viver o maior espetáculo da terra. A Grande Rio sempre me tratou como uma verdadeira rainha. Ali, me senti em casa, amada, protegida e, acima de tudo feliz. Entre vaias e aplausos, a gente caminhou junto, de mãos dadas e com muita coragem dos dois lados. Reconheço também o peso disso. Sei o quanto é exaustivo, o quanto exige presença, o quanto pede comprometimento, e como disse anteriormente, não sei fazer nada pela metade. Isso é ter respeito por todos os que me apoiaram nessa jornada. A menina de Governador Valadares, nunca imaginou estar em um lugar tão incrível. Não foi uma decisão fácil, mas uma decisão honesta e sincera! Preciso agradecer pessoas que fizeram essa história ser ainda mais especial: Jayder Soares, você é o melhor. Eu amo você o seu protecionismo, principalmente, o seu cuidado para que tudo seja perfeito”.

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Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

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