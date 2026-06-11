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Cultura

Virginia revela primeiro compromisso com a Globo na Copa do Mundo

Influenciadora está em Nova York ao lado de familiares e colaboradores

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 11h54 | Atualizado em 11 jun 2026, 12h58
Virginia Fonseca
Virginia Fonseca  (Instagram/Reprodução)
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A influenciadora Virginia Fonseca revelou via stories de Instagram que já está trabalhando na cobertura da Copa do Mundo feita pela TV Globo. Na noite de quarta-feira, 10, ela compartilhou cliques de sua viagem para Nova York e mostrou uma breve reunião com a equipe do Domingão com Huck junto ao amigo e colega Lucas Guedez, sobre a qual escreveu: “Amanhã Começa! Que Deus abençoe nossas gravações e que seja tudo incrível”.

Horas depois, na manhã da quinta-feira 11, outro story seu dizia que o dia seria inteiramente dedicado às gravações de material para a cobertura, com direito a figurino com as cores da bandeira do Brasil. “Se eu ficar sumida, vocês já sabem o que é”, avisou por cerca das 10:20.

Estreia na Globo acontece em meio a polêmicas

Nos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo pela Globo, a influenciadora Virginia Fonseca foi tema de uma extensa reportagem no Domingo Espetacular do último final de semana, que detalhou a investigação da Polícia Federal sobre supostas irregularidades e indícios de lavagem de dinheiro nas empresas da mineira. Enquanto isso, o Fantástico não tocou no assunto, gerando críticas e acusações de omissão por parte da emissora.

Antes mesmo da investigação ser revelada, no entanto, a contratação da influencer para ser correspondente do Domingão com Huck na Copa gerou reações diversas entre profissionais esportivos e o público. Enquanto uma parte vê com bons olhos a participação da influenciadora digital e ex-namorada do jogador Vini Jr., muitos criticam sua escalação por “tirar” o lugar de jornalistas mais competentes para a função. A verdadeira função de Virgínia no mundial, porém, nada mais será do que ela fazer o que já faz normalmente: ser blogueira. Cargo que passará longe da obrigação de incluir comentários esportivos a serem levados a sério.

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