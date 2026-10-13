Virginia diz não combinar com ‘low profile’ após término com Vini Jr.

Solteira após o término do relacionamento com o jogador Vini Jr., a influenciadora Virginia Fonseca afirmou que estava em uma fase “low profile” que não combinava com sua “skin”. A declaração ocorreu nesta terça-feira, 13, em resposta a um seguidor que pediu para a influencer voltar a compartilhar sua rotina nas redes sociais.

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Em uma postagem no Instagram, Virginia mostra uma captura de tela de sua conversa com o fã. Na imagem, o seguidor escreve: “Agora quero que você volte a postar sua rotina como postava antes, estava com saudade”. Virginia responde com uma risada e um questionamento: “Será?”.

Além do registro do diálogo, Virginia também publicou uma reflexão acerca de seu relacionamento com Vini Jr. “Estava em uma vibe mais low profile, mas parece que não combina com minha skin”, disse, insinuando ter adotado um comportamento mais reservado durante o namoro com o atacante.

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