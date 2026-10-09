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Cultura

Viola Davis revela descoberta de doença viral: ‘Extremamente doloroso’

Atriz revelou diagnóstico de herpes-zoster

Por Flávio Monteiro 9 out 2026, 15h51
VOLTA POR CIMA - A atriz nos dias de hoje: antes de ganhar o Oscar, ela até passou fome -
A atriz Viola Davis (@violadavis/Facebook)
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Viola Davis revela descoberta de doença viral: ‘Extremamente doloroso’ Priorize VEJA no Google

A atriz Viola Davis revelou pela primeira vez ter sido diagnosticada com herpes-zóster, uma infecção viral causada pelo mesmo agente responsável pela catapora. Em entrevista à revista People, a vencedora do Oscar disse ter começado a apresentar os sintomas em 2012 e, após descobrir as causas, isso a despertou para a importância de ouvir o próprio corpo.

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“Eu estava trabalhando, trabalhando, trabalhando, me esgotando. Então, de repente, acordei com sintomas parecidos com gripe e uma erupção cutânea extremamente dolorosa”, explicou. “Começou na minha barriga e se enrolou nas costas. Passou e depois voltou com três bolhas na parte superior das costas”.

Quando o diagnóstico chegou, ela ficou incrédula. “Foi a surpresa da minha vida. Eu não sabia absolutamente nada sobre herpes-zóster”, explica. A doença é causada pelo varicela-zóster, o mesmo vírus responsável pela catapora. Pessoas com tal condição podem sofrer com dores nos nervos, erupções cutâneas e dor de cabeça.

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