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Cultura

Viola Davis reage a novo visual de Taís Araujo

Atriz americana celebrou novo corte de cabelo da brasileira

Por Flávio Monteiro 29 set 2026, 18h52 | Atualizado em 29 set 2026, 19h24
Mulher de pele morena e cabelo curto, vestindo um tomara que caia branco, posa com a mão na nuca e outra na cintura, olhando para a câmera. Ao fundo, uma pessoa borrada com roupa brilhante
A atriz Taís Araújo (Reprodução/Instagram)
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Viola Davis reage a novo visual de Taís Araujo Priorize VEJA no Google

A atriz Viola Davis reagiu ao novo visual apresentado por Taís Araujo durante sua participação em um desfile na Paris Fashion Week. “LINDA! Te amo, Taís”, escreveu a americana em uma publicação feita pela brasileira, exaltando o corte de cabelo curto adotado pela atriz, que abandonou suas tradicionais longas madeixas.

Na publicação em que mostra o novo visual, Taís celebra a mudança. “Quero ser uma mulher de cabelo curto, marrom, desfilando debaixo da Torre Eiffel. Pisando firme, realizando o que a Taíszinha do Méier nem ousava sonhar. Que privilégio poder viver mais uma vez esse sonho!”, escreveu.

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