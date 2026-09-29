Viola Davis reage a novo visual de Taís Araujo

A atriz Viola Davis reagiu ao novo visual apresentado por Taís Araujo durante sua participação em um desfile na Paris Fashion Week. “LINDA! Te amo, Taís”, escreveu a americana em uma publicação feita pela brasileira, exaltando o corte de cabelo curto adotado pela atriz, que abandonou suas tradicionais longas madeixas.

Na publicação em que mostra o novo visual, Taís celebra a mudança. “Quero ser uma mulher de cabelo curto, marrom, desfilando debaixo da Torre Eiffel. Pisando firme, realizando o que a Taíszinha do Méier nem ousava sonhar. Que privilégio poder viver mais uma vez esse sonho!”, escreveu.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente