‘Vingadores’, da Marvel, lançam campanha em apoio a Joe Biden

Parte do elenco da franquia Os Vingadores, da Marvel, acaba de reforçar o time de celebridades que apoia o candidato americano Joe Biden. Os atores vão participar de um evento virtual para levantar fundos que serão destinados à campanha do democrata, que disputa as eleições presidenciais com Donald Trump.

Estão confirmados os atores Chris Evans (que interpreta o Capitão América), Scarlett Johansson (Viúva Negra), Paul Rudd (Homem-Formiga), Mark Ruffalo (Hulk), Zoe Saldana (Gamora) e Don Cheadle (Máquina de Combate), além dos irmãos cineastas Anthony e Joe Russo, que dirigiram os últimos longas da franquia. Eles vão participar de um perguntas e respostas com a senadora Kamala Harris, vice de Biden. O evento vai acontecer na terça-feira, 20 de outubro, às 17h45h no horário de Brasília, em um site oficial em que o público poderá fazer doações.

Essa não é a primeira vez que os super-heróis da Marvel tentam derrubar Donald Trump. Nas eleições de 2016, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Don Cheadle participaram de uma campanha em prol da candidata Hillary Clinton. Um esforço que, como se sabe, não deu certo.