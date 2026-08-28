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Cultura

Vencedor do Grammy latino é preso pelo ICE em Miami

O percussionista cubano Degnis Bofill já passa nove dias sob a custódia do serviço de imigração do governo Trump

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 12h20 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h58
Homem negro de cabelo crespo e barba, sorrindo, usando óculos de sol redondos, camiseta verde-escura e blazer bege, em frente a um fundo branco com o logo da Recording Academy
Degnis Bofill em evento da Academia do Grammy em maio de 2026 (Romain Maurice/Getty Images)
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O músico cubano Degnis Bofill foi detido pelo serviço de imigração dos Estados Unidos, o ICE, e segue há nove dias sob a custódia das autoridades. Ele estava voltando de compromissos profissionais em Nova York quando foi impedido de sair do Aeroporto Internacional de Miami, no sul do país.

Bofill mora em Miami e fez a viagem em 19 de agosto, após participar de uma conferência voltada à música latina alternativa e ter se apresentado no Pocket Jazz Club, em Manhattan.

A esposa do artista, Mara Delgado, concedeu entrevista ao veículo Miami New Times e contou que Bofill entrou no país em 2023 sob a permissão de um visto, mas que seu pedido de asilo ainda está pendente. “Parece que eles descobriram isso, seja porque a companhia aérea compartilhou a informação com o ICE, ou de outra maneira. Eles deixaram que ele me ligasse muito rapidamente. Só lhe disse para não assinar nada”.

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Em busca de recursos para custear advogados, Mara abriu uma campanha de arrecadação online na plataforma GoFundMe. Nos últimos seis dias, 678 pessoas se juntaram e doaram 55 981 dólares para a causa. Comovida, ela disse ao jornal local: “Sei que Degnis conhece muita gente em toda parte, mas o apoio foi repentino e incrível. Ele é meu marido e o amo, mas ele é profundamente amado por pessoas de todos os tipos”. Para ela, a prisão também é um duro golpe na cena musical cubana de Miami, efervescente há décadas. Além de Bofill, o músico cubano Andy García também foi detido em agosto.

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Desde que foi detido, Bofill já foi transferido de uma cela na cidade de Miramar para o Centro de Processamento de Serviços de Krome North, em Miami. Segundo Mara, as condições de cárcere iniciais eram “atrozes” e “pensadas para quebrar a disposição dos detidos”. Ela não cedeu informações sobre a infraestrutura de Krome North.

Em resposta à comoção, representantes do ICE emitiram um comunicado que confirma e defende a prisão do músico, argumentando que ele desobedeceu as condições impostas por sua entrada no país em 2023. O texto garante que as políticas do governo Trump continuarão a ser cumpridas e aconselha quaisquer possíveis alvos do ICE a deixarem o território por conta própria.

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