“Vai piorar, piorar?”: Quando Adriana finalmente para de sofrer em Quem Ama Cuida

“Quando você pensa / Que está tudo errado e negativo / E que ainda vai piorar, piorar”. Os primeiros versos cantados por Marisa Monte na música de abertura de Quem Ama Cuida, novela das 9 da Globo, parecem ser uma profecia sem fim da jornada da protagonista, Adriana (Letícia Colin). A mocinha não teve um minuto de paz desde o primeiro capítulo, quando perdeu o marido e a casa onde morava com a família em uma enchente devastadora em São Paulo. Depois, a fisioterapeuta foi presa injustamente pelo assassinato de Arthur (Antônio Fagundes), condenada por um crime que não cometeu, precisou abrir mão do amor de Pedro (Chay Suede) para protegê-lo e ainda foi esfaqueada na cadeia a mando de Pilar (Isabela Teixeira).

O calvário de Adriana vai finalmente chegar ao fim a partir das próximas semanas. Na próxima segunda-feira, 6, a novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto terá uma passagem de tempo de seis anos, mostrando a protagonista deixando a prisão em condicional. Em cenas previstas para irem ao ar a partir de 11 de julho, a mocinha vai começar sua jornada de vingança contra todos aqueles que conspiraram para sua condenação. O primeiro alvo será Ademir (Dan Stubach), que se aliou com Pilar para comprar o testemunho de Tom (Allan Souza Lima) e alterar provas que contribuíram para sua derrocada.

Em seu plano contra o inimigo, a essa altura da trama, a mocinha descobrirá que a mulher de Ademir, Dora (Mariana Ximenes), vive um caso extraconjugal com André (Henrique Barreira), sobrinho do advogado. Adriana armará um flagra do jurista da mulher com o rapaz na cama. Depois, ela também conseguirá conquistar uma aliada que tem provas dos crimes e falcatruas que o pai de Pedro comete, como receber subornos.

Adriana também planejará vinganças contra Pilar, Tom, Diná (Rosi Campos), Ulisses (Alexandre Borges) e Silvana (Belize Pombal).

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