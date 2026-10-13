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Cultura

Trump afirma ser amigo de Denzel Washington e é rebatido pela equipe do ator

Astro de Hollywood fez questão de distanciar a própria imagem do presidente americano

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 11h51
Denzel Washington em 'Gladiador 2' -
Denzel Washington em 'Gladiador 2' -  (//Divulgação)
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Trump afirma ser amigo de Denzel Washington e é rebatido pela equipe do ator Priorize VEJA no Google

O presidente americano Donald Trump, 80, utilizou a rede social Truth Social nesta segunda-feira, 12, para compartilhar um elogio falso do ator Denzel Washington a seu respeito. Segundo o republicano, o vencedor do Oscar teria afirmado ser “um grande amigo” seu: “Nunca conheci alguém mais corajoso, mais inteligente ou que se importe tanto com os Estados Unidos quanto Donald Trump”, dizia a citação fraudulenta.

Trump apenas republicou a frase sem acrescentar contexto ou qualquer comentário. Horas depois, o agente do ator confirmou ao The Washington Post que as palavras não haviam sido emitidas pelo astro. “Não é verdade”, cravou Alan Nierob, “e nem faço ideia de onde isso saiu”.

A publicação de Trump gerou mais de 3 000 compartilhamentos e 13 400 curtidas. Ela veio da página “Red Eagle Updates”, que se dedica a promover o conservadorismo americano.

Segundo o site Snopes, a mesma frase já foi falsamente atribuída a outras celebridades, como o ator Matthew McConaughey e o cantor Mick Jagger.

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TAGS:
Cinema
Donald Trump
Em Cartaz
Entretenimento
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