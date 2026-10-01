Tom Cruise sobre transformação em ‘Digger’: ‘Nunca li um papel como esse’

O astro de cinema Tom Cruise, 63, lança nesta quinta-feira o título mais ousado e bizarro de sua carreira: Digger, sátira sobre um magnata do petróleo que causa um desastre ambiental e dizima metade da Europa. Para tirar o seu da reta, o ambicioso americano se alia às lideranças do país e promete reverter o próprio dano — mais por autopreservação do que por heroísmo.

Em coletiva de imprensa com presença de VEJA, o ator explicou o que lhe convenceu a assumir uma transformação tão grande, que exigiu até seis horas de maquiagem: “Nunca li um papel como esse, é incrível. Iñárittu é responsável pela encenação, pelas lentes e pela escrita, e me permitiu assumir um monólogo de 10 minutos. Encontrar um personagem dessa maneira, buscar pelo sotaque apropriado para o humor e para o drama, é uma investigação de ritmo. Tudo isso transforma o processo mais interessante e divertido. São muitas camadas”, pontuou o astro sobre o novo desafio.

Continuando, Cruise afirmou que a oportunidade o deixou “testar muitas habilidades, aprender novos dotes” e “expandir” seu leque. Animado, o ator ainda emulou algumas falas cartunescas ditas por Digger: a onomatopeia “bang, bang” e a frase “ten times the size of my dick“, que significa “dez vezes o tamanho do meu pau”.

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O humor de Digger, contudo, não tem sido do agrado de todos. Até o momento, a sátira ambiental tem aprovação de 52% da crítica contabilizada pelo site Rotten Tomatoes, desempenho que pode afetar o potencial do astro para o Oscar 2027. Ele já foi indicado quatro vezes no passado — três como ator e uma como produtor —, mas jamais tocou em uma estatueta competitiva.

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