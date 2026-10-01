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Cultura

Tom Cruise sobre transformação em ‘Digger’: ‘Nunca li um papel como esse’

Astro de ação retorna ao cinema autoral com sátira ambientalista dirigida pelo mexicano Alejandro González Iñárittu

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 13h45 | Atualizado em 1 out 2026, 13h47
IRRECONHECÍVEL - O astro como Digger: o empresário põe o destino do mundo em risco, para então assumir o papel de salvador
IRRECONHECÍVEL - O astro como Digger: o empresário põe o destino do mundo em risco, para então assumir o papel de salvador (Warner Bros. Pictures/.)
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Tom Cruise sobre transformação em ‘Digger’: ‘Nunca li um papel como esse’ Priorize VEJA no Google

O astro de cinema Tom Cruise, 63, lança nesta quinta-feira o título mais ousado e bizarro de sua carreira: Digger, sátira sobre um magnata do petróleo que causa um desastre ambiental e dizima metade da Europa. Para tirar o seu da reta, o ambicioso americano se alia às lideranças do país e promete reverter o próprio dano — mais por autopreservação do que por heroísmo. 

Em coletiva de imprensa com presença de VEJA, o ator explicou o que lhe convenceu a assumir uma transformação tão grande, que exigiu até seis horas de maquiagem: “Nunca li um papel como esse, é incrível. Iñárittu é responsável pela encenação, pelas lentes e pela escrita, e me permitiu assumir um monólogo de 10 minutos. Encontrar um personagem dessa maneira, buscar pelo sotaque apropriado para o humor e para o drama, é uma investigação de ritmo. Tudo isso transforma o processo mais interessante e divertido. São muitas camadas”, pontuou o astro sobre o novo desafio. 

Continuando, Cruise afirmou que a oportunidade o deixou “testar muitas habilidades, aprender novos dotes” e “expandir” seu leque. Animado, o ator ainda emulou algumas falas cartunescas ditas por Digger: a onomatopeia “bang, bang” e a frase “ten times the size of my dick“, que significa “dez vezes o tamanho do meu pau”.

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O humor de Digger, contudo, não tem sido do agrado de todos. Até o momento, a sátira ambiental tem aprovação de 52% da crítica contabilizada pelo site Rotten Tomatoes, desempenho que pode afetar o potencial do astro para o Oscar 2027. Ele já foi indicado quatro vezes no passado — três como ator e uma como produtor —, mas jamais tocou em uma estatueta competitiva.

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