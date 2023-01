The Town anuncia os nomes de Post Malone e Racionais MC’s

A organização do festival The Town, produzido pelos mesmos organizadores do Rock in Rio, confirmou na noite desta quarta-feira (25) os shows de Post Malone e do Racionais MC’s com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis.

Os artistas vão ser as principais atrações nos palcos Skyline e The One no primeiro dia do evento, 2 de setembro.

O festival já havia anunciado apresentações de Foo Fighters, Ludmilla, Maroon 5, Iza, Jão e Criolo.

O The Town vai ocorrer nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 14 de março

