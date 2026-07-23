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Cultura

Terry Crews se impressionou com Vini Júnior em encontro no Brasil

Astro de ‘As Branquelas’ passeou com o jogador brasileiro no Rio de Janeiro

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 15h32 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h54
Dois homens negros sorrindo, um carregando o outro nas costas, com o Pão de Açúcar ao fundo no pôr do sol. O homem de cima usa boné vermelho e camiseta branca, o de baixo, camiseta preta e calça brilhante
Terry Crews e Vini Jr: dupla se encontrou em passeio no Rio de Janeiro (Vini Jr/Instagram)
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Terry Crews se impressionou com Vini Júnior em encontro no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

Depois de virar meme na Copa do Mundo com uma cena de As Branquelas, o atacante Vinicius Junior se encontrou com o astro americano Terry Crews no Rio de Janeiro — e o ator rasgou elogios ao craque brasileiro. “Eu já era um grande fã. Mas, ao conhecê-lo pessoalmente, fiquei impressionado com o seu coração, energia e pelo amor que ele carrega pelo Brasil”, escreveu a estrela da comédia pastelão nas redes sociais.

Os dois se encontraram no Rio de Janeiro, e passearam no Cristo Redentor junto com a influenciadora Virgínia Fonseca. Além de elogiar o espírito do Brasileiro, Crews também fez questão de destacar a atuação de Vini em campo. “O Vini é um dos maiores e mais empolgantes jogadores de futebol do mundo. O talento, a velocidade, o preparo físico e tudo o que ele faz em campo são absolutamente incríveis”, atestou ele, dizendo que sentiu como se estivesse reencontrando um irmão mais novo ou amigo de longa data.

O meme de As Branquelas

Durante a competição, torcedores usaram inteligência artificial para colocar o rosto de Vini Júnior no lugar do de Terry Crews na cena em que o personagem do ator canta o hit A Thousand Miles com Marlon Wayans (que no filme está disfarçado como a patricinha Tiffany Wilson). No vídeo mais viral, Eerling Haaland assume o lugar da branquela.

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A repercussão foi tanta que o norueguês convocou Vini para reproduzir a cena de verdade em algum momento. Depois da eliminação do Brasil, a brincadeira foi refeita com outros personagens, incluindo o espanhol Lamine Yamal e o argentino Lionel Messi.

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