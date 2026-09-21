Taylor Swift ostenta ao comemorar touchdown do marido, Travis Kelce

Taylor Swift exibiu sua aliança de casamento após o touchdown de Travis Kelce no jogo do Chiefs contra o Indianapolis Colts, no domingo, 20, no Arrowhead Stadium (EUA). Foi o primeiro touchdown de Kelce na temporada de 2026. Swift foi vista pulando da cadeira e apontando animadamente para sua aliança de casamento, enquanto seu marido corria com a bola. Uma leitura labial que repercute nas redes sociais mostra a diva pop dizendo “Esse é o meu marido”.

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