Taylor Swift comemora aniversário de Travis Kelce a ‘preços módicos’

Travis Kelce completou 37 anos nesta segunda-feira, 5, e comemorou o aniversário ao lado de Taylor Swift em Nova York. O casal saiu para jantar em um restaurante no SoHo. Apesar de ser badalado, com uma estrela Michelin, os preços dos pratos principais não passam de 60 dólares, cerca de 300 reais na cotação atual. Sem amigos ou familiares, os dois foram fotografados no estabelecimento com roupas neutras.

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O jogador de futebol norte-americano e a cantora se casaram na cidade em julho deste ano. A festa gigantesca aconteceu no Madison Square Garden, principal arena de eventos. O anúncio do “Sim!” foi feito através de outdoors na área externa do local.