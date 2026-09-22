Taylor Swift anuncia novo single, ‘Patient Zero’

Taylor Swift anunciou, nesta terça-feira, 22, que lançará um novo single, Patient Zero. A faixa tem lançamento marcado para sexta-feira, 25, e aumenta a expectativa dos fãs para um novo álbum completo da artista.

Em 2025, Taylor lançou The Life of a Showgirl, seu 12º álbum de estúdio e último até o momento. Mais recentemente, em junho de 2026, também integrou a trilha sonora de Toy Story 5 com a música I Knew It, I Knew You.

Segundo a imprensa americana, Taylor Swift pode aproveitar o palco do MTV Video Music Awards (VMAs) para apresentar Patient Zero pela primeira vez, no domingo, 27. Assim como fez com a faixa Look What You Made Me Do em 2017, ela deverá lançar o videoclipe do novo single durante a premiação.

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Além de estar indicada a Artista do Ano, Taylor será a primeira artista a receber um novo prêmio do evento, o Artist Director Honors, pelo seu trabalho como diretora dos próprios videoclipes. Com a nova estatueta, ela passará a ser a artista mais premiada da história dos VMAs, com 31 vitórias.