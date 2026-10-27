Sylvia Bandeira relata decepção profissional com diretor da TV Globo

Sylvia Bandeira, 76 anos, construiu uma trajetória marcada pela elegância nos palcos e na televisão brasileira. Na TV Globo, ganhou destaque como protagonista da novela Um Sonho a Mais (1985), na pele de Stella Aranha, e participou de produções como Roda de Fogo, Bebê a Bordo e Lua Cheia de Amor, na qual interpretou Rutinha, uma mulher independente e dona do próprio destino. Também marcou presença em novelas como Zazá e Suave Veneno, além de conquistar o público na Record com trabalhos como o remake de A Escrava Isaura. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ela fala sobre uma decepção sofrida em um dos maiores sucessos da teledramaturgia da TV Globo e a lição que tirou do episódio:

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“Em Selva de Pedra, fui convidada pelo Walter Avancini para fazer um papel. E era um puta papel, muito importante. O que é que acontece? Estava nervosa, era ele me dirigindo, mas eu estava bem. E fazia amante. Em algum momento, Daniel Filho me chama e diz: ‘não vamos poder continuar com você. Você não tem a vulgaridade que a personagem precisa’. Aí virei e pensei: acabei de ganhar um Kikito de melhor atriz coadjuvante com Bar Esperança em que faço um strip-tease completo. Aí ele: ‘preciso de alguém que nem Maria Zilda. Ela vai fazer esse papel’. Descobri depois que foi uma guerra de poder entre o Daniel e o Walter, que não estaria para me acompanhar nas cenas. O que aprendi com isso? Que talvez não estivesse preparada para ser mais o que eu sou hoje como atriz. Não tinha essa experiência”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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