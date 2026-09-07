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Cultura

Streamer perde dedo ao tentar invadir Rock in Rio

Acidente aconteceu na madrugada de sexta-feira, 4, para sábado, 5

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 18h48
Homem careca, com barba e bigode, usando óculos escuros e uma camisa branca aberta, mostrando o peito e braços tatuados. Ele tem a mão esquerda enfaixada e faz um sinal de ok na primeira imagem e um sinal de paz e amor na segunda, em um corredor com paredes claras e um cesto azul ao fundo
streamer Adalton Rodrigues, conhecido como Lodk, perde dedo ao tentar invadir Rock in Rio (Instagram/Reprodução)
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A tentativa de entrar no Rock in Rio por um caminho alternativo terminou de forma dramática para o streamer Adalton Rodrigues, conhecido como Lodk. Ele teve o dedo anelar da mão direita amputado após tentar pular uma grade que cercava a Cidade do Rock. O acidente aconteceu na madrugada de sexta-feira, 4, para sábado, 5, enquanto ele fazia uma transmissão ao vivo para cerca de 18 mil seguidores.

Segundo o streamer,  a intenção era encontrar possíveis falhas na segurança do festival. “A gente tinha um ingresso. Caso a gente fosse pego pelos seguranças, a gente ia bater a facial. O conteúdo era para mostrar que [o local] tem falhas”, explicou Rodrigues, que estava acompanhado de um amigo.

Durante a tentativa de atravessar a estrutura, porém, o anel que usava ficou preso na grade. Ele caiu do outro lado e só percebeu a gravidade do ferimento depois que um amigo avisou que parte do dedo havia ficado presa. “Quando caí do outro lado, senti que machuquei o dedo, mas não sabia que tinha arrancado. Aí falei: ‘Irmão, machuquei o dedo’. Quando ele olhou para cima, meu dedo estava pendurado na grade”, detalhou Lodk em uma publicação no Instagram.

Lodk foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, passou por cirurgia e recebeu alta. Os médicos avaliaram que não seria possível reimplantar o dedo. O streamer afirmou ter se arrependido da tentativa de invasão e disse que pretende transformar o episódio em uma brincadeira em uma próxima live.

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