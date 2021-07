Só dá ele: 7 produções do astro Michael B. Jordan para ver no streaming

Aos 34 anos, o ator e galã americano Michael B. Jordan transformou a quarentena em um dos períodos mais prolíficos da carreira. Em uma rápida zapeada pelos principais serviços de streaming (HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus), é possível encontrar inúmeros de seus trabalhos recentes. E ele não para. O astro, que interpretou o vilão Erik Killmonger em Pantera Negra, da Marvel, estaria agora, segundo uma reportagem do site Collider, envolvido em um projeto da DC para interpretar Val-Zod, uma versão alternativa do Superman, existente em Terra 2 (também uma versão alternativa do planeta Terra). A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pelo ator.

O que já está confirmado é que o astro estará em uma nova série da Disney Plus, What if…?, com previsão de estreia nos Estados Unidos para agosto. Trata-se de uma antologia animada que imagina o que teria acontecido com os personagens do Universo Cinematográfico Marvel se as coisas tivessem acontecido de uma maneira diferente. Dividida em dez episódios, a série fará parte da fase quatro do UCM e Jordan voltará a interpretar Killmonger (como se trata de animação, ele apenas fará a dublagem).

Enquanto o projeto não estreia, confira a seguir onde ver Michael B. Jordan no streaming:

Amazon Prime Video

Tom Clancy’s Sem Remorso

Depois de John Krasinski ter dado vida ao personagem Jack Ryan, de Tom Clancy, agora é a vez de Michael B. Jordan atuar em uma adaptação da Amazon de um dos livros do autor. Em Sem Remorso, ele dá vida a John Kelly, antes de ele se tornar o agente da CIA, John Clark.

HBO Max

Fahrenheit 451

O ator interpreta Guy Montag, personagem principal do clássico romance de Ray Bradbury. Adaptado para os dias atuais, o telefilme deixa de fora alguns personagens importantes do livro para imaginar como seria um mundo sem livros.

Netflix

Love Death and Robots

É na Netflix que Michael B. Jordan está mais presente. O ator participa em um episódio da animação Love Death and Robots emprestando imagem e voz a uma história ambientada num futuro distópico em que a humanidade tenta conquistar novos planetas.

Creed – Nascido Para Lutar

O ator também pode ser visto na franquia Creed, que dá continuidade à história de Rocky, um Lutador. Os dois filmes estão disponíveis na plataforma e uma terceira parte já está pronta e deverá sair em novembro de 2022.

Criando Dion

Mais uma série de herói de Jordan na Netflix, Criando Dion estreou em 2019. Baseada em uma história em quadrinhos de mesmo nome, ela fala sobre Dion (Jordan), sujeito que descobre várias habilidades mágicas e se transforma em super-herói.

Disney Plus

Pantera Negra

Um dos trabalhos mais conhecidos de Jordan, no qual ele fez sucesso na pele do vilão Killmonger. Não sabemos ainda se voltará a interpretar o mesmo papel em Pantera Negra 2.

Quarteto Fantástico

O ator também pode ser visto na refilmagem de Quarteto Fantástico, feita em 2015, onde faz as vezes do Tocha Humana. O personagem original era interpretado por um branco, mas, no filme, o herói é negro.