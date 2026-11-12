Simone Mendes chega ao Rio com turnê intimista: ‘mistura da sofrência com diversão’

Desembarcando no Rio de Janeiro com sua turnê Intimidade, Simone Mendes entende os desafios de se conquistar uma das poucas cidades do país que não é dominada pelo sertanejo. Ainda assim, a cantora de 42 anos se mostra confiante na capacidade de envolver o público em seu repertório, e afirma ter muito carinho pela forma com a qual os cariocas a abraçam em suas apresentações na Cidade Maravilhosa. Em entrevista exclusiva à coluna GENTE, Simone – um dos principais nomes do “feminejo” na atualidade – fala sobre a nova turnê, que adota um tom mais intimista na comparação com apresentações tradicionais, faz um balanço dos quatro anos de carreira solo e dá seu parecer sobre a politização do gênero sertanejo. Neste sábado, 14, ela faz show no Qualistage, na Barra da Tijuca.

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Intimidade é uma turnê que foge do padrão mais “esplendoroso” dos outros shows. De onde veio a ideia de fazer uma apresentação mais intimista? Eu nunca tinha parado para pensar em fazer um show diferente, com mesa, a galera sentada. Uma coisa mais chique, né? Só que a turma aqui de São Paulo começou a me pedir, porque o público queria a minha presença nos espaços. E aí, por causa dessa demanda, o meu empresário conversou comigo sobre o assunto. Pensei: ‘Não custa nada tentar uma nova versão da Simone Mendes. Vamos ver no que dá’. Para a nossa surpresa, os ingressos foram todos esgotados. Repetimos a dose e, desde então, venho fazendo a turnê em vários lugares do Brasil.

Gostou do resultado? Adorei. Por mais que seja um show diferente, que o público fique sentado, tem muita energia. Há momentos que a turma quer levantar, dançar, jogar a mão para cima, bater palmas. É uma mistura da sofrência com diversão (risos). Para mim, é perfeito. É a mesma energia, a mesma entrega. O público se envolve da mesma forma como quando eu estou em meu show de estrada, nas arenas, rodeios.

Como artista sertaneja, sendo pressão por se apresentar no Rio, sendo o estado um dos poucos que não são dominados pelo gênero? Claro que é desafiador. É um dos lugares no Brasil que sabemos que outros ritmos comandam. A turma tem uma preferência musical bastante diferente, optando pelo funk, pelo pagode… Mas todas as vezes que vim ao Rio de Janeiro, desde a época que cantava com minha irmã, Simaria, o público carioca me recebeu com carinho, com amor. E que bom que a minha música alcançou espaço no coração dos cariocas.

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Sobre o repertório, cabe alguma surpresa? Quando vou com a minha turnê, prefiro compreender que o público que está indo me ver, quer ouvir Simone Mendes. A minha história, a minha trajetória, as músicas que gravei, os meus sucessos… Claro que não deixo de cantar outras coisas que a galera gosta, mas vou 90% focada em cima do meu repertório. Deixo os 10% para cantar alguma coisa diferente que queiram ouvir. Tenho tido a sorte de gravar coisas que não fazem parte do meu mundo, como Cavalgada, do rei Roberto Carlos, para uma novela. Foi desafio gigantesco, e essa música está no repertório de Intimidade.

Já faz quatro anos desde a sua separação da dupla com Simaria. Sente que se consolidou sua carreira solo? Falar sobre si mesma é complicado. Prefiro que as pessoas digam quem é Simone Mendes. É claro que, estando dentro da minha carreira e vivendo tudo o que tenho vivido, todas as premiações de melhor cantora, melhor música, indicações ao Grammy Latino, entendo que tem algo de diferente nisso. O Brasil me abraçou de uma forma linda. Mas gosto quando falam sobre o que enxergam dessa trajetória sozinha.

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Qual foi o maior desafio enfrentado nessa transição? Quando você tem o costume de viver a vida inteira ao lado de uma pessoa e de repente se vê tendo que escrever uma nova história, isso dá um medo. É recomeçar do zero. Mesmo tendo os sucessos que tinha na bagagem, tive que bater de porta em porta. Fui nas rádios, nas TVs, passei em todos os lugares. Fiz um trabalho de formiguinha até construir esses quase cinco anos de carreira solo. O desafio me fortaleceu, me fez olhar para mim e entender que era capaz. Me achava incapaz de fazer qualquer coisa, e, dentro desses quase cinco anos, entendi que sou empresária, mulher forte, mãe decidida. Uma mulher que pode escrever a própria história.

E qual a melhor coisa de estar em carreira solo? Poder decidir para onde você vai. Quando você tem uma parceria, é necessário ter o respeito de entender o outro lado, se ele quer ou não fazer alguma coisa. Por exemplo: há uma publicidade para fazer, aí uma parte topa e outra acha que é melhor não. Nesse momento você tem que falar: “Tudo bem então, vamos seguir”. É algo desafiador para todas as duplas. Esse é o maior desafio: respeitar os gostos e as decisões. Quando você é só, é mais fácil. Você decide o que espaço que quer dar, o que vai fazer, quantos shows serão realizados. Se quer ou não tirar um mês de férias, se quer trabalhar muito… A liberdade é a parte mais favorável de uma carreira solo.

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Embora seja um dos gêneros mais populares do país, o sertanejo foi politizado por parte do público nos últimos anos. O que acha desse processo? Eu não gosto. Não falo de política, não falo de time de futebol, não gosto desse assunto. Sou muito do meu mundo, da minha casa, da minha vida. Respeito a turma que gosta de falar sobre esses assuntos, mas se tratando de um país onde as pessoas não se respeitam, entendo ser muito complicado. As pessoas deveriam respeitar cada gosto, cada religião, cada caminho. Seria muito bonito ver essa liberdade, de fato, acontecendo. Só que muitas vezes não respeitam nada nem ninguém. É muito triste. Prefiro ficar no meu canto, pedindo a Deus que conduza nosso país da melhor forma possível, para que a gente tenha paz. No final das contas, só queremos amor, paz e todo mundo trabalhando e seguindo suas vidas, que é o mais importante.