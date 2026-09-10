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Cultura

Sharon Stone explica decisão de aderir ao celibato

Atriz de 68 anos diz que vive nova fase da vida amorosa

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 12h36 | Atualizado em 10 set 2026, 12h37
Sharon Stone, com cabelo loiro e brincos dourados, fala em um microfone. Ao fundo, um homem careca de óculos e terno azul a observa, sentado em uma poltrona de couro marrom
Sharon Stone (Riccardo De Luca/Anadolu/Getty Images)
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Sharon Stone explica decisão de aderir ao celibato Priorizar nos meus resultados Google

Aos 68 anos, Sharon Stone revelou que decidiu aderir ao celibato e que está cansada de relações casuais. A atriz contou que vive essa fase há algum tempo e que, atualmente, procura um relacionamento baseado em companheirismo e afeto.

“Já fui namorada de caras ruins e também de caras bons. Já tive sorte, azar e nenhuma sorte. Há muito tempo que não tenho sorte nenhuma. Estou celibatária há bastante tempo porque cheguei ao ponto em que só quero estar com alguém por quem eu tenha carinho”, afirmou.

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Mãe de três filhos, Stone explicou que, depois de vê-los crescer, passou a desejar uma relação diferente. “Estou procurando alguém que seja companheiro, não apenas alguém para fazer sexo”, disse. A atriz também afirmou estar “entediada” com encontros casuais e revelou que, apesar dos relacionamentos que já viveu, ainda não acredita ter encontrado o grande amor de sua vida.

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Sharon Stone foi casada com o produtor Michael Greenburg, entre 1984 e 1990. Depois, ela se casou com o jornalista Phi Bronstein, com quem ficou de 1998 a 2004.

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