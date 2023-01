Shania Twain: “É um milagre voltar a cantar”

Queen of Me, seu novo disco, é o segundo desde que enfrentou a doença de Lyme (infecção transmitida por carrapatos, comum na América do Norte). Após quase dez anos sem cantar, está bem? Eu me recuperei totalmente, mas minha voz jamais será a mesma. Após as cirurgias que fiz nas cordas vocais devido às sequelas da doença, ela ficou diferente: consigo emitir sons altos potentes, mas nem tanto os tons suaves. Estou grata, de qualquer forma, por poder voltar a cantar. Ainda posso me expressar por meio da música, algo que há alguns anos não tinha certeza se conseguiria de novo.

A senhora já disse que pensou em parar de cantar devido à doença. Como se sentiu quando enfim retornou? De fato, pensei que jamais voltaria a cantar. Senti como se tivesse perdido uma parte muito preciosa do meu corpo e, de repente, eu a recuperasse. É admi­rá­vel. Mas a jornada para superar a doença não foi nada simples, foi lenta e difícil. Agora, olhando para trás, vejo que é um milagre subir aos palcos.

Depois do problema, a senhora fez uma bem-sucedida turnê em Las Vegas. Como a cidade a ajudou no retorno aos palcos? Las Vegas foi o primeiro desafio vocal ao vivo que aceitei fazer desde que me curei. Apesar de estressante, eu também tive a chance de exercitar minha voz ao cantar diante de uma plateia novamente. Ao assumir esse desafio, senti que ficou mais fácil superar a doença, graças à rigorosa disciplina que tive de manter.

Há alguns meses, a senhora assistiu a um show da brasileira Anitta na Suíça, onde vive, e depois foi conhecê-la no camarim. Já pensou em fazer uma parceria com a cantora? É uma excelente ideia. Eu adoraria. Ela é muito divertida e eu amei conhecê-la. Fiquei feliz por você plantar essa semente. Em qual idioma deveríamos cantar? Talvez em inglês ou um misto de português e inglês? Seria divertido.

Harry Styles e Taylor Swift, dois dos maiores artistas pop da atualidade, disseram que a senhora foi uma das principais influências deles. Como avalia sua influência sobre a nova geração? Quando comecei, jamais imaginei que faria tanto sucesso. E menos ainda que muitos artistas iriam crescer me ouvindo e mais tarde se tornariam grandes estrelas do nosso tempo. É um círculo que se fecha. A palavra certa para descrever tudo isso é: surreal.

Publicado em VEJA de 1º de fevereiro de 2023, edição nº 2826