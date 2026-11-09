Sertanejo Belutti quebrou vértebras após sofrer acidente de carro, diz esposa

A atriz Thaís Pacholek usou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para tranquilizar os seguidores sobre o estado de saúde do marido, o cantor sertanejo Belutti, que sofreu um acidente de carro durante a madrugada, em Alphaville, na região de Barueri, na Grande São Paulo.

Integrante da dupla Marcos & Belutti, o músico voltava de Interlagos com um amigo depois de assistir ao Grande Prêmio de Fórmula 1, realizado no domingo, 8, quando o veículo em que estavam perdeu o controle.

Segundo Thaís, as condições da pista fizeram com que o carro deslizasse, rodasse e atingisse uma mureta de contenção. Ela ressaltou que nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente. A atriz não estava no automóvel no momento da colisão: acompanhava o filho em um torneio quando soube do ocorrido.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Thaís contou que Belutti já está em casa e que, apesar do susto, passa bem. O cantor, no entanto, sofreu fraturas em algumas vértebras. “Agora é se cuidar, né? Porque teve algumas vértebras quebradas”, afirmou. O amigo que estava com ele também está bem, mas permanece no hospital para realizar exames.

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Ao compartilhar a notícia, Thaís agradeceu as mensagens de carinho e preocupação que recebeu desde que o acidente veio a público.

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