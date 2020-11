Série Utopia, da Amazon, dá asas a teoria conspiratória sobre vírus letal

Um novo vírus letal se espalha pelos Estados Unidos, colocando regiões em quarentena e forçando os médicos a usar roupas de proteção. A produção de uma vacina contra a doença suscita desconfianças e debates polarizados. Seria o vírus uma invenção de laboratório, criada para instaurar o caos? A vacina, quem sabe, uma arma biológica concebida para controlar as pessoas? O fato de existir uma velha história em quadrinhos que antecipa os acontecimentos só alimenta a tese de que tudo que se passa é uma armação. Quando exibido originalmente pela TV inglesa, em 2013, o enredo em questão não provocou maiores ruídos — àquela altura, afinal, nada mais inofensivo que uma série juvenil baseada nas irresistíveis teorias conspiratórias. Mas a mesma mania já não pega tão bem nesse estranho e conflagrado 2020 — quando a nova versão americana de Utopia desembarca no Amazon Prime Video.

Na série recém-lançada, o gibi Utopia é cobiçado por fãs nerds e por um bilionário filantropo (vivido com brilho por John Cusack), por conter mensagens subliminares sobre o mundo real. Sua edição anterior, intitulada Distopia, antecipara a destruição causada por vírus como ebola, zika e até o coronavírus (mas em suas variantes surgidas antes da Covid-19, como a Mers e a Sars). A caçada pelo exemplar da revista preenche os oito episódios com lances de violência extrema. Mas incômodo é, acima de tudo, seu pendor conspirativo. A HQ seria, na verdade, a prova de que os males foram criados artificialmente.

Utopia tem arrebanhado controvérsias desde que estreou nos Estados Unidos, no começo de outubro. Em uma era na qual as fake news ameaçam suplantar os fatos, a série, adaptada pela americana Gillian Flynn, foi acusada de endossar os movimentos antivacina e a teoria de que a Covid-19 foi criada pela China. Gillian refuta as críticas. “É uma ficção científica para entretenimento e reflexão, não uma série informativa para ser levada ao pé da letra. Aliás, sou pró-vacina”, disse ela a VEJA. A trama chegou às mãos da roteirista em 2014, quando lançava o filme Garota Exemplar, em parceria com o cineasta David Fincher. Os dois negociaram com a HBO uma versão americana da narrativa. O acordo não foi finalizado, e Gillian somente conseguiu tirar o projeto da gaveta em uma nova casa, a Amazon. Em março, quando a série estava em sua fase final de edição, a Covid-19 explodiu. “Parecia uma piada suja do universo. Não havia uma pandemia assim há 100 anos, nunca imaginamos estrear num momento como este”, diz a autora.

As associações com a realidade, porém, são apenas parte do rico universo da história. A trama apocalíptica embalada em cores pop e violência tarantinesca é, no cerne, um alerta contra os poderosos que exploram discursos messiânicos. Mistura de bilionário à la Bill Gates com a deputada Flordelis, já que vive rodeado de crianças adotadas, Kevin Christie, personagem de Cusack, nutre a obsessão de fazer do planeta um lugar sustentável — mas os meios escusos propostos por sua empresa de biotecnologia jamais seriam justificados pelos fins. “O problema não é o que ele defende, mas o perigo da ideia de utopia. Com a desculpa de um mundo perfeito, surgiram na história cenários de racismo e de eugenia”, disse Cusack a VEJA.

Em lado oposto ao do bilionário, um grupo de nerds desajustados decifra o que consegue da HQ, até descobrir que parte da trama e dos personagens é real. Quando criança, a protagonista Jessica (Sasha Lane) estampou a capa do gibi em uma cena horripilante e cheia de sangue. Agora jovem adulta, busca encontrar o pai, de quem foi separada por um vilão misterioso, enquanto vai expondo revelações escabrosas sobre a pandemia. Só a da ficção, que fique bem claro.

Publicado em VEJA de 11 de novembro de 2020, edição nº 2712

