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Cultura

Série documental mostra rede que ajudou perseguidos a escapar da Operação Condor

'Passageiros da Fronteira Sul' será lançada no próximo mês em Porto Alegre, e também servirá como material didático

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 18h30
Duas mulheres sorrindo e se abraçando em uma rua escura, com um carro ao fundo. A mulher da esquerda veste camisa xadrez e calça, a da direita, vestido claro e sapatos. Ambas parecem alegres, em movimento, como se dançassem ou brincassem. A foto em preto e branco tem um clima nostálgico
Lilián Celiberti reencontra sua filha depois de cinco anos presa, durante a ditadura militar (Arquivo pessoal/Divulgação)
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A série documental Passageiros da Fronteira Sul, que será lançada em novembro, reconstitui narrativas de sequestro, resgate e fuga de perseguidos políticos nas fronteiras do Sul do Brasil com o Uruguai e a Argentina, entre as décadas de 1960 e 1980.

O lançamento da produção será no dia 9 de novembro, no Cine Bancários, em Porto Alegre, com entrada gratuita. São 12 episódios de 15 minutos.

O diretor é Pedro Isaías Lucas, que lançou, em 2024, o filme Jango no Exílio.

A série retrata duas redes que cruzavam o Cone Sul: de um lado, o aparato de vigilância e repressão articulado pelas ditaduras na Operação Condor; de outro, uma rede civil de fuga, acolhimento e denúncia formada em Porto Alegre em torno de Jair Krischke, que mais tarde daria origem ao Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH).

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Gravados nas cidades e regiões onde os fatos ocorreram, os episódios combinam depoimentos e imagens atuais dos locais com fotografias, documentos históricos, reportagens e outros registros de arquivo.

“As nossas fronteiras aqui do Rio Grande do Sul com o Uruguai e com a Argentina foram rota de muita gente que precisava fugir da perseguição política, a partir de 1964. O caminho prioritário era o Uruguai. Depois da instauração das ditaduras nos países vizinhos, essas mesmas fronteiras foram usadas por argentinos, uruguaios e chilenos para fugir da perseguição, num momento em que o Brasil já estava em processo de abertura”, conta Pedro Isaías Lucas.

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A série acompanha casos como o sequestro de Lilián Celiberti, de seus dois filhos e de Universindo Díaz em Porto Alegre, em 1978, por agentes brasileiros e uruguaios. A operação clandestina só veio a público porque uma mensagem cifrada de Lilián acionou sua rede de apoio e levou ao apartamento o jornalista Luiz Cláudio Cunha, que repercutiu o caso na imprensa.

Outros episódios tratam da criação do CIEX, serviço de inteligência da ditadura brasileira no exterior, dos desaparecidos nos chamados voos da morte na Argentina e da atuação do MJDH na redemocratização, em Encruzilhada Natalino.

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Material de ensino

Além da exibição, Passageiros da Fronteira Sul foi pensada como ferramenta de ensino. A série é acompanhada de material didático para professores do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), desenvolvido pela Edugital e pela Rizoma Consultoria Educacional.

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A proposta usa os episódios como fonte histórica e ponto de partida. A partir deles, os estudantes investigam, contextualizam e produzem suas próprias interpretações sobre o regime militar (1964–1985) e suas consequências no Brasil e no Rio Grande do Sul. O material está alinhado às competências da BNCC para Ciências Humanas no ensino médio.

Série e material didático serão distribuídos gratuitamente pela produtora e contarão com eventos promocionais de caráter pedagógico em 15 cidades gaúchas.

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O material também poderá ser acessado por professores de todo o Brasil que desejarem trabalhar com o tema.

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