Selton Mello estrela série internacional ao lado de Viola Davis

Depois de conquistar projeção internacional com Ainda Estou Aqui (2024), Selton Mello dará mais um passo no mercado audiovisual estrangeiro. O ator brasileiro foi anunciado nesta quinta-feira, 29, no elenco de Ascent, nova série original da Paramount+ que terá Viola Davis como protagonista. Criada e escrita por John Logan, roteirista de filmes como Gladiador, O Aviador e 007 – Operação Skyfall, a produção tem filmagens previstas para 2027, em Los Angeles, e ainda não teve sua data de estreia divulgada.

Em Ascent, Davis interpreta Catriona Vail, uma especialista em gerenciamento de crises que trabalha para proteger os interesses de grandes corporações. Sua rotina muda quando a filha, com quem mantém uma relação distante, passa a correr perigo. Para tentar salvá-la, Catriona precisará mobilizar os mesmos métodos implacáveis que a tornaram uma profissional requisitada pelas empresas mais poderosas do mundo. A trama combina suspense, disputas corporativas e conflitos familiares em um ambiente no qual reputação e poder caminham juntos.

Selton viverá Leonardo, um magnata carismático e influente cuja história mantém uma ligação antiga e complexa com a Ascent Ventures. A empresa também está no centro da trajetória de Sebastian, personagem de Alfred Molina, um executivo poderoso que começa a avaliar possíveis sucessores para o comando da organização. Amy Madigan será Rachel, ex-dirigente da companhia e mentora de Catriona, enquanto Sam Heughan interpretará Conal, um agente de alto escalão que usa inteligência social e capacidade de manipulação para cumprir missões arriscadas.

O elenco reúne artistas com trajetórias consolidadas no cinema e na televisão. Davis, vencedora de Oscar, Emmy e Tony, também recebeu um Grammy, completando a distinção conhecida como EGOT. Madigan conquistou o Oscar de atriz coadjuvante em 2026 por A Hora do Mal. Molina, por sua vez, participou de produções como Frida e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, enquanto Heughan ficou conhecido internacionalmente por Outlander. A série marca a entrada de Selton em uma produção de grande alcance internacional ao lado de nomes de diferentes gerações de Hollywood.

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Em declaração sobre o projeto, o brasileiro destacou o entusiasmo de trabalhar com Davis, Madigan, Molina e Heughan, além da admiração pelo criador da série. “Me sinto um menino outra vez diante de tanta coisa nova e estimulante na minha vida. Trabalhar com a gigante Viola Davis era um sonho que parecia que jamais aconteceria. Minha admiração por ela é enorme e agora faremos algo muito potente juntos.”, declarou Mello no comunicado enviado à imprensa.

Logan, indicado três vezes ao Oscar, também desenvolveu a série Penny Dreadful e colaborou com cineastas como Ridley Scott, Martin Scorsese e Tim Burton. Para Selton, o convite representa a combinação entre a experiência acumulada em mais de quatro décadas de carreira e a disposição de explorar novos territórios artísticos.

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A participação em Ascent amplia uma fase internacional que ganhou força após a repercussão de Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de melhor filme internacional em 2025. Para 2027, o ator também tem previstos os lançamentos de Zero K, dirigido por Michael Almereyda e com Caleb Landry Jones e Peter Sarsgaard no elenco, e I Don’t Even Know Who I Was (Eu Não Sei Quem Fui), coprodução franco-brasileira dirigida por João Paulo Miranda Maria, na qual atua como protagonista e produtor. Os projetos indicam uma presença crescente em produções estrangeiras, paralelamente ao trabalho que mantém no cinema e na televisão brasileiros.

Produzida pela Paramount Television Studios, Ascent terá John Logan e Michael Aguilar como produtores executivos. Viola Davis e Julius Tennon também assinam a produção por meio da JuVee Productions. Com as filmagens programadas para 2027, em Los Angeles, a série ainda não tem previsão oficial de lançamento. A expectativa é que o thriller amplie a aposta da Paramount+ em produções de suspense centradas em personagens de poder e conflitos de alcance global.

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