Selma Blair é detida após agredir comissários durante voo

A atriz Selma Blair foi detida em Nova York neste domingo, 11, após ser acusada de atacar comissários de bordo durante um voo comercial, segundo informações obtidas pelo TMZ e depois corroboradas pelo The New York Times. O voo era operado pela companhia americana Delta e seguia rumo ao aeroporto John F. Kennedy quando a estrela entrou em atrito com membros da tripulação. Múltiplos veículos também acusam a atriz de ter tentado abrir a porta da aeronave ainda no ar, mas as autoridades não citaram tal atitude em seus comunicados.

O tabloide obteve áudio das autoridades do aeroporto, no qual atendimento médico é solicitado aos dois comissários afetados, que sofreram ferimentos como um sangramento no nariz e mordidas. Um deles teve de ser levado ao hospital, assim como Selma. A atriz foi encaminhada para os cuidados apropriados e é foco de investigação do FBI. Segundo um de seus representantes, ela “passou por uma emergência médica que levou à suposta conduta. Assim que pousou, recebeu cuidados imediatos. Atualmente, ela está estável”.

Ainda segundo o tabloide, o caso teria resultado em uma intimação federal contra a atriz por “agressão na jurisdição marítima e territorial especial dos Estados Unidos”. Ela também teria agredido um policial e uma enfermeira durante o trajeto até o hospital, motivo para duas acusações formais.

Esta não é a primeira vez que Selma passa por uma situação drástica no ar. Em 2016, ela foi removida de um voo que ia de Los Angeles a Cancún devido a comportamento explosivo. Mais tarde, disse ter misturado remédios com álcool e, por isso, ter cometido atos dos quais se “arrepende profundamente”.

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