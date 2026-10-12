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Cultura

Selma Blair é detida após agredir comissários durante voo

Estrela de sucessos da virada do século como 'Segundas Intenções' e 'Legalmente Loira' é agora foco de investigação do FBI

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 18h14 | Atualizado em 12 out 2026, 18h22
Selma Blair, mulher branca de cabelo loiro curto, sorri levemente, a mão direita na têmpora, usando um colar de diamantes e brincos de pérolas duplas, sobre um fundo rosa
A atriz Selma Blair (Theo Wargo/Getty Images)
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Selma Blair é detida após agredir comissários durante voo Priorize VEJA no Google

A atriz Selma Blair foi detida em Nova York neste domingo, 11, após ser acusada de atacar comissários de bordo durante um voo comercial, segundo informações obtidas pelo TMZ e depois corroboradas pelo The New York Times. O voo era operado pela companhia americana Delta e seguia rumo ao aeroporto John F. Kennedy quando a estrela entrou em atrito com membros da tripulação. Múltiplos veículos também acusam a atriz de ter tentado abrir a porta da aeronave ainda no ar, mas as autoridades não citaram tal atitude em seus comunicados.

O tabloide obteve áudio das autoridades do aeroporto, no qual atendimento médico é solicitado aos dois comissários afetados, que sofreram ferimentos como um sangramento no nariz e mordidas. Um deles teve de ser levado ao hospital, assim como Selma. A atriz foi encaminhada para os cuidados apropriados e é foco de investigação do FBI. Segundo um de seus representantes, ela “passou por uma emergência médica que levou à suposta conduta. Assim que pousou, recebeu cuidados imediatos. Atualmente, ela está estável”.

Ainda segundo o tabloide, o caso teria resultado em uma intimação federal contra a atriz por “agressão na jurisdição marítima e territorial especial dos Estados Unidos”. Ela também teria agredido um policial e uma enfermeira durante o trajeto até o hospital, motivo para duas acusações formais.

Esta não é a primeira vez que Selma passa por uma situação drástica no ar. Em 2016, ela foi removida de um voo que ia de Los Angeles a Cancún devido a comportamento explosivo. Mais tarde, disse ter misturado remédios com álcool e, por isso, ter cometido atos dos quais se “arrepende profundamente”.

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