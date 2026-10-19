Selena Gomez desabafa sobre consequências do uso de cigarro eletrônico

Depois de uma série de vídeos especulando sobre as mudanças na voz de Selena Gomez tomar as redes sociais, a cantora fez um desabafo sobre o uso de cigarro eletrônico com nicotina, o chamado vape. “Não vou conseguir mudar minha voz”, disse ela na publicação feita no domingo, 18. “Eu usava muito cigarro eletrônico com nicotina. É muito difícil largar a nicotina, e acho que só queria dizer: se você está passando por isso, ou até mesmo pensando em começar a usar cigarro eletrônico, simplesmente não vale a pena. É uma grande bobagem, e isso mudou a minha voz.”

Nos últimos anos, a voz da cantora ficou mais grave e rouca, o que motivou as teorias dos internautas. Selena aproveitou o vídeo para pedir compreensão dos fãs que não gostam de como ela soa atualmente. “É só não ouvir. Simplesmente não ouçam”, sugeriu.

Selena se tornou uma voz ativa em questões de saúde mental, especialmente após o lançamento do documentário Minha Mente e Eu, em 2022. Além de tratar o lúpus, doença autoimune, desde 2013, ela foi diagnosticada com transtorno bipolar em 2020 e passou por clínicas de tratamento e pelo uso de remédios psiquiátricos, incluindo estabilizadores de humor.

Na nova postagem, Selena comemorou ter conseguido parar de usar o cigarro eletrônico. “Espero conseguir continuar assim”, afirmou, antes de deixar uma mensagem aos fãs: “Se você está passando por um momento difícil, saiba que também é possível superar. É uma situação horrível”.

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Selena ganhou popularidade em projetos para o público adolescente no Disney Channel. Desde 2021, integra o elenco da série de comédia Only Murders in the Building. Seu trabalho musical mais recente é I Said I Love You First, álbum feito com o marido, Benny Blanco, que marca uma fase mais intimista da cantora, com vocais sussurrados em letras românticas.

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