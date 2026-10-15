Sean ‘Diddy’ Combs é internado após agressão na cadeia

Cumprindo pena em uma penitenciária de Nova Jersey, nos Estados Unidos, o rapper Sean “Diddy” Combs foi hospitalizado após entrar em uma briga com o traficante jamaicano Christopher “Dudus” Coke. De acordo com informações do portal TMZ, Diddy sofreu um traumatismo craniano “tão grave que os funcionários da prisão o levaram às pressas para uma unidade externa para tratamento”.

O conflito teria sido resultado da exposição pública acerca da vida de luxo que Diddy tem usufruído na prisão. Após diversos veículos de notícia exporem o caso, a administração penitenciária passou a realizar revistas rigorosas e confiscar celulares, o que não deixou Dudus satisfeito.

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