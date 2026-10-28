SBT demite apresentadora após comentários sobre fuga de Flávio Bolsonaro

O SBT demitiu Thayse Teixeira, que fazia parte do Fofocalizando, programa de celebridades da emissora. Durante as eleições, a apresentadora expôs as opiniões políticas nas redes sociais e chegou a fazer um comentário, ao vivo, durante a apuração no domingo, 25. “Já estou cansada disso, e nunca houve essa coisa de vou prorrogar tanto tempo. Está tudo errado no país”, disse. Na segunda-feira, 26, ela concordou com a decisão de Flávio Bolsonaro de sair do Brasil. “Como é que uma pessoa fica em um país em que a todo momento estava sendo ameaçada? Pelo amor de Deus”.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Na nota, a emissora não justificou o motivo da demissão. “O SBT agradece à apresentadora pelo período em que esteve na emissora, reforça seu respeito por sua trajetória profissional e deseja sucesso em seus próximos projetos”. Thayse ainda não se pronunciou sobre o fim do contrato.