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Cultura

SBT demite apresentadora após comentários sobre fuga de Flávio Bolsonaro

Thayse Teixeira estava no 'Fofocalizando'

Por Tatiana Moura 28 out 2026, 19h40 | Atualizado em 28 out 2026, 19h40
Mulher de cabelos castanhos longos e ondulados, maquiagem marcante nos olhos e batom nude, posa com a mão direita nos cabelos, usando anéis dourados. Fundo cinza texturizado
Thayse Teixeira (Redes Sociais/Reprodução)
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SBT demite apresentadora após comentários sobre fuga de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O SBT demitiu Thayse Teixeira, que fazia parte do Fofocalizando, programa de celebridades da emissora. Durante as eleições, a apresentadora expôs as opiniões políticas nas redes sociais e chegou a fazer um comentário, ao vivo, durante a apuração no domingo, 25. “Já estou cansada disso, e nunca houve essa coisa de vou prorrogar tanto tempo. Está tudo errado no país”, disse. Na segunda-feira, 26, ela concordou com a decisão de Flávio Bolsonaro de sair do Brasil. “Como é que uma pessoa fica em um país em que a todo momento estava sendo ameaçada? Pelo amor de Deus”.

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Na nota, a emissora não justificou o motivo da demissão. “O SBT agradece à apresentadora pelo período em que esteve na emissora, reforça seu respeito por sua trajetória profissional e deseja sucesso em seus próximos projetos”. Thayse ainda não se pronunciou sobre o fim do contrato.

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