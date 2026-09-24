Sandy e Junior surpreendem com novidade para 2027
Irmãos prometem revelar detalhes em novembro
Sandy e Junior fizeram um anúncio misterioso nesta quinta-feira, 24. Os irmãos prometeram uma novidade para 2027, em São Paulo. “E aí, vamos conversar de novo? Em novembro deste ano a gente conta tudo!”, escreveram em uma publicação conjunta nas redes sociais. Nos comentários, ambos repercutiram o anúncio. “Amando a reação! Obrigada, pessoal! Bora, Junior”, escreveu ela. “Surpresa! Hahahaha, por essa vocês não esperavam, né?”, disse ele.
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