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Cultura

Sabre de luz de Luke Skywalker é leiloado por R$ 19 milhões

Objeto usado em O Império Contra-Ataca bateu recorde entre itens de cena da franquia Star Wars em leilão nos Estados Unidos

Por Pedro Godoy 21 jul 2026, 12h33 | Atualizado em 21 jul 2026, 12h34
À esquerda, uma mão protética segura um sabre de luz prateado. À direita, Luke Skywalker, com o braço direito amputado e ferido, grita de dor enquanto o sabre de luz cai no fundo de um cenário urbano futurista iluminado
Sabre de luz de Luke Skywalker é leiloado por R$ 19 milhões (Twenty Century Fox/Heritage Auctions, HA/Reprodução)
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Sabre de luz de Luke Skywalker é leiloado por R$ 19 milhões Priorizar nos meus resultados Google

Uma das peças mais clássicas da história do cinema, o sabre de luz usado por Luke Skywalker (Mark Hamill) em O Império Contra-Ataca, foi vendido por US$ 3,75 milhões (cerca de R$ 19 milhões) em um leilão da Heritage Auctions, realizado no dia 15 de julho, em Dallas, no Texas.

O objeto, que acompanha a mão decepada falsa do personagem, foi utilizado no duelo final entre Luke e seu pai, Darth Vader, em um dos momentos mais marcantes da saga: a revelação da icônica frase “Eu sou seu pai”.

Segundo a Heritage Auctions, esse foi o maior valor já pago por um objeto de cena utilizado em um filme da franquia Star Wars, informou a agência de notícias Associated Press.

A venda fez parte do leilão Hollywood & Entertainment Signature, que também reuniu outros itens icônicos do cinema. Entre eles, o chapéu da Bruxa Má do Oeste, usado por Margaret Hamilton em O Mágico de Oz (1939), arrematado por US$ 550 mil.

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A identidade dos compradores e dos vendedores não foi divulgada.

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