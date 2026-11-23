Rodrigo Santoro entra para elenco de série com atriz da Marvel
Brasileiro terá papel recorrente em 'Seven Sisters', drama do FX com Elizabeth Olsen
Rodrigo Santoro foi escalado para um papel recorrente em Seven Sisters, nova série dramática do canal americano FX, ao lado de Elizabeth Olsen, atriz mundialmente conhecida como a Feiticeira Escarlate nos filmes da Marvel. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 23, pelo site Deadline.
A série acompanha uma família grande e unida que começa a se desfazer quando uma das irmãs passa a se comunicar com uma voz que mais ninguém ouve. O fenômeno obriga todos a encarar segredos enterrados há muito tempo. Os detalhes do personagem de Santoro não foram revelados.
A produção marca o reencontro de Olsen com o diretor Sean Durkin, do filme Martha Marcy May Marlene (2011). O roteiro é de Will Arbery, que escreveu para Succession. Completam o elenco Cristin Milioti, de Pinguim e Black Mirror, J. Smith-Cameron, a Gerri de Succession, e Anthony Edwards, de Plantão Médico e Top Gun.
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