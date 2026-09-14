Rodrigo Santoro elenca desafios em Hollywood sendo brasileiro

Enquanto caminhava pelas ruas dos Estados Unidos, Rodrigo Santoro foi abordado por um influenciador, que chama as pessoas na rua para uma rápida entrevista, e que não reconheceu o ator brasileiro. Em uma rápida conversa, ele refletiu sobre sua profissão e a dificuldade ao se adaptar em Hollywood.

“Primeiro ter ido do Brasil para Hollywood às escuras, sem mídias sociais, sem internet, sem nada na época, foi muito desafiador, especialmente sendo um latino lá. Isso significa que você vai ser estereotipado, e tem sido uma longa jornada, mas as coisas estão um pouco melhores”, afirmou Rodrigo.

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