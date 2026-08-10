Rod Stewart volta a adiar show e aumenta rumores sobre sua saúde

O cancelamento de mais um show de Rod Stewart gerou preocupações sobre o estado de saúde do músico. O roqueiro de 81 anos se apresentaria neste domingo, 9, em Cincinnati, nos Estados Unidos, mas precisou adiar de última hora devido a um “procedimento médico menor e inesperado que exigiu atenção imediata”, segundo comunicado divulgado pelo local.

A equipe do cantor informou que ele deve se recuperar rapidamente e que está ansioso para retornar à cidade. Uma nova data está sendo definida, e os ingressos já adquiridos continuarão válidos. As informações sobre o reagendamento devem ser divulgadas nesta terça-feira, 11.

O episódio acontece após outros problemas de saúde enfrentados pelo artista durante a atual turnê. Em junho, Stewart precisou cancelar apresentações após ser diagnosticado com infecção respiratória, laringite e lesão nas pregas vocais. Dias depois, durante um show em Utah, quase desmaiou no palco e precisou utilizar um cilindro de oxigênio nos bastidores.

Ele também adiou seu shows no Red Rocks Park and Amphitheatre em Morrison, Colorado, em junho, alegando necessidade de repouso vocal. Depois, gerou revolta dos fãs após ser visto na partida da Escócia na Copa do Mundo. Na ocasião, ele foi fotografado torcendo pela seleção escocesa. “Não, eu tive uma reação terrível… Eu realmente não deveria ter ido ao jogo contra o Haiti. Sabe, eu tive que cancelar um show na noite anterior porque simplesmente não tinha mais voz”, disse Stewart, após a repercussão negativa.

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