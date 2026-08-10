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Cultura

Rod Stewart volta a adiar show e aumenta rumores sobre sua saúde

Cantor cancelou apresentação de última hora neste domingo, 9

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 17h14 | Atualizado em 10 ago 2026, 17h45
Rod Stewart, cantor de cabelos loiros espetados, canta em um microfone, usando um colar de pérolas e um casaco dourado estampado sobre camisa branca aberta. Ao fundo, um baixista toca um baixo preto e dourado em um palco iluminado por luzes roxas
Rod Stewart (Kevin Mazur/Getty Images)
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Rod Stewart volta a adiar show e aumenta rumores sobre sua saúde Priorizar nos meus resultados Google

O cancelamento de mais um show de Rod Stewart gerou preocupações sobre o estado de saúde do músico. O roqueiro de 81 anos se apresentaria neste domingo, 9, em Cincinnati, nos Estados Unidos, mas precisou adiar de última hora devido a um “procedimento médico menor e inesperado que exigiu atenção imediata”, segundo comunicado divulgado pelo local.

A equipe do cantor informou que ele deve se recuperar rapidamente e que está ansioso para retornar à cidade. Uma nova data está sendo definida, e os ingressos já adquiridos continuarão válidos. As informações sobre o reagendamento devem ser divulgadas nesta terça-feira, 11.

O episódio acontece após outros problemas de saúde enfrentados pelo artista durante a atual turnê. Em junho, Stewart precisou cancelar apresentações após ser diagnosticado com infecção respiratória, laringite e lesão nas pregas vocais. Dias depois, durante um show em Utah, quase desmaiou no palco e precisou utilizar um cilindro de oxigênio nos bastidores.

Ele também adiou seu shows no Red Rocks Park and Amphitheatre em Morrison, Colorado, em junho, alegando necessidade de repouso vocal. Depois, gerou revolta dos fãs após ser visto na partida da Escócia na Copa do Mundo. Na ocasião, ele foi fotografado torcendo pela seleção escocesa. “Não, eu tive uma reação terrível… Eu realmente não deveria ter ido ao jogo contra o Haiti. Sabe, eu tive que cancelar um show na noite anterior porque simplesmente não tinha mais voz”, disse Stewart, após a repercussão negativa.

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