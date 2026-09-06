Rock in Rio: Xamã vira comediante e professor da UERJ
Cantor se apresentou neste domingo, 6, no Espaço Favela
Xamã se apresentou no Rock In Rio neste domingo, 6, no Espaço Favela, voltado para artistas que não tinham tanto espaço em festivais. O cantor que já se transformou em ator, ganhou uma nova profissão: professor. Ele fará parte de um curso na Universidade do Estado do Rio de Janeiro sobre Hip-Hop.
“É uma honra imensa estar sendo chamado de professor e ver tudo que eu aprendi, mas o que o rap está se tornando neste momento. Agora, não está sendo visto como um lugar marginalizado, que tira o jovem de uma perspectiva triste. Favelado hoje está no palco do Rock In Rio, cantando, dançando e fazendo cinema”, disse.
O ator estará em Casamento Aberto: E Outras Coisas que Não Existem com Camila Pitanga, Otávio Muller, Sergio Guizé e Heloísa Périssé. É o primeiro trabalho de comédia de Xamã. “É um pouco fora da atmosfera da dramaturgia, drama, indo pra comédia. Aprendo muito com a galera no sets, eles são muito engraçados”, conta. “É muito bom como estar com tantas pessoas geniais, parece que eu estou no Real Madrid”, brincou.
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