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Cultura

Rock in Rio: Xamã vira comediante e professor da UERJ

Cantor se apresentou neste domingo, 6, no Espaço Favela

Por Tatiana Moura 6 set 2026, 20h31 | Atualizado em 6 set 2026, 20h54
Homem de pele morena, barba e bigode finos, óculos escuros e camiseta branca, com tatuagem no pescoço, falando em microfones da Vejatv em ambiente com parede laranja
Xamã no Rock in Rio (./VEJA)
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Xamã se apresentou no Rock In Rio neste domingo, 6, no Espaço Favela, voltado para artistas que não tinham tanto espaço em festivais. O cantor que já se transformou em ator, ganhou uma nova profissão: professor. Ele fará parte de um curso na Universidade do Estado do Rio de Janeiro sobre Hip-Hop.

“É uma honra imensa estar sendo chamado de professor e ver tudo que eu aprendi, mas o que o rap está se tornando neste momento. Agora, não está sendo visto como um lugar marginalizado, que tira o jovem de uma perspectiva triste. Favelado hoje está no palco do Rock In Rio, cantando, dançando e fazendo cinema”, disse.

O ator estará em Casamento Aberto: E Outras Coisas que Não Existem com Camila Pitanga, Otávio Muller, Sergio Guizé e Heloísa Périssé. É o primeiro trabalho de comédia de Xamã. “É um pouco fora da atmosfera da dramaturgia, drama, indo pra comédia. Aprendo muito com a galera no sets, eles são muito engraçados”, conta. “É muito bom como estar com tantas pessoas geniais, parece que eu estou no Real Madrid”, brincou.

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