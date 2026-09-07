Rock in Rio se rende ao pagode sofisticado de Péricles

Um dos destaques do Palco Sunset nesta segunda-feira, 7, o cantor Péricles conquistou o público ao interpretar sucessos da Motown, a gravadora americana que lançou nomes como Stevie Wonder, Marvin Gaye e os Jackson 5. O repertório incluiu Superstition, de Stevie Wonder, Ain’t No Mountain High Enough, de Marvin Gaye e Tammi Terrell, e ABC, dos Jackson 5. O show surpreendeu os desavisados que esperavam os clássicos do pagode, mas foi muito bem recebido por todos os presentes na Cidade do Rock.

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