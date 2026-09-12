Rock in Rio: os próximos projetos de Romulo Estrela

Depois do sucesso de Três Graças, Romulo Estrela pretende dar um tempo das novelas. Para os próximos trabalhos, os planos passam principalmente pelo streaming. “Série, série e série”, resumiu o ator. Voltar aos palcos também está nos desejos, embora esbarre na rotina apertada. “O problema é que estou sem agenda”, contou.

Antes disso, Romulo poderá ser visto na segunda temporada de Amor da Minha Vida, que estreia em 9 de outubro no Disney+. Na produção, ele contracena com Bruna Marquezine e aposta justamente na identificação do público com os dilemas apresentados. “Todo mundo se identifica com a trama”, afirmou.

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