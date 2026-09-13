Rock in Rio: o aprendizado de Duda Santos com Lázaro Ramos

Durante passagem pelo Rock in Rio, Duda Santos falou sobre a reta final de A Nobreza do Amor e destacou os aprendizados da parceria com Lázaro Ramos e Erika Januza. “Eu acho que eu cresci assistindo eles na televisão e tendo como referência e hoje estar podendo estar ali do lado deles aprendendo, Zezé, gente, Lázaro, Thais entrando agora… Eu não podia estar mais feliz de ter esse privilégio”, afirmou.

Sobre Erika, Duda destacou a parceria nas gravações. “Foi uma sequência bem intensa realmente”, declarou sobre uma cena com as duas. A atriz também celebrou a reta final da novela e adiantou que ainda vem muita emoção pela frente. “Isso é só o começo porque, gente, vai acontecer muita coisa. Ainda vão mexer muito com o coração da gente nessa novela”, disse.

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