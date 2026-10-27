Roberto Carlos ganha homenagem no aniversário da neta

Roberto Carlos, 85, teve um dia de avô coruja nesta segunda-feira, 26. O cantor participou da comemoração dos 11 anos da neta Laura, em São Paulo, e ganhou um gesto especial da aniversariante: foi o escolhido para receber o primeiro pedaço de bolo. O cantor tem apresentações marcadas para quinta-feira, 29, em São José dos Campos, e sábado, 31, em Santos, ambas em São Paulo. Em novembro, no dia 26, sobe ao palco da Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, para a gravação de seu tradicional especial de fim de ano da TV Globo.

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