Roberta Miranda expõe segredo sobre seu nascimento

A cantora Roberta Miranda, 69, revelou ter descoberto que a mulher que a criou não era sua mãe biológica, e que foi “levada” da maternidade ainda bebê. O episódio foi exposto durante entrevista ao Provoca, da TV Cultura, com Roberta explicando que descobriu a verdade sobre suas origens pouco antes de sua mãe de criação, Maria Corrêa de Miranda, devido a um comentário de seu irmão.

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“Não faz muitos anos. Ele disse: ‘Imagina, minha mãe não é sua mãe. Sua mãe era uma prostituta'”, disse a artista. Roberta ficou muito impactada com a revelação, tendo que buscar apoio na terapia antes de falar diretamente com Maria, que confirmou a história. “A minha mãe disse: ‘Não, ele está enganado. A sua mãe era uma pessoa muito pobre, não conseguia dar nada para você se alimentar'”.

Roberta afirma que é filha biológica de seu pai, mas não de Maria, tendo sido levada da maternidade ainda em tenra idade. “Não sou filha da minha mãe, sou filha do meu pai, sangue do meu pai. O Marcelo, junto com meu pai, foi à maternidade e me roubou no jornal”. A revelação teria levado a artista às lágrimas, que completou: “Não é que roubou, me pegou. Porque minha mãe não tinha condições. Me pegou, me embrulhou no jornal e me levou para casa”.

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Embora a descoberta tenha sido chocante em um primeiro momento, Roberta afirma que isso não muda o amor que sentiu a vida inteira por Maria, que a criou. “Foi essa mãe que lutei para dar dignidade na velhice, já que nós temos um país que não dá dignidade ao velho, muito menos ao aposentado. Então, eu lutei para essa mãe”, finalizou.