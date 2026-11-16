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Cultura

Robert Pattinson é confirmado como o novo James Bond

Ator de 'Batman' vai suceder Daniel Craig no primeiro filme do 007 produzido pela Amazon MGM

Por Lucas Almeida 16 nov 2026, 12h11 | Atualizado em 16 nov 2026, 12h13
Homem de terno escuro e gravata borboleta, com olhar sério, mira uma arma com silenciador e mira holográfica. Seu rosto está parcialmente iluminado, com uma faixa de luz diagonal sobre a testa e o olho direito, enquanto o lado esquerdo permanece na sombra. O fundo é totalmente escuro.
Robert Pattinson (Amazon MGM/Divulgação)
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Robert Pattinson é confirmado como o novo James Bond Priorize VEJA no Google

Robert Pattinson será o próximo James Bond. A Amazon MGM confirmou o ator de Batman e A Odisseia como sucessor de Daniel Craig, depois de meses de especulação sobre quem herdaria o papel. Pattinson, de 40 anos, apareceu tarde na disputa. Ele fez um teste de câmera em Londres no fim de outubro, quando Jack Lowden, Josh O’Connor e Callum Turner já eram apontados como favoritos. Nicholas Hoult também foi testado.

A escolha contraria o perfil que vinha sendo divulgado desde 2025: um ator britânico pouco conhecido, entre o fim dos 20 e o começo dos 30 anos. Pattinson é britânico, mas é um dos nomes mais famosos de sua geração, com três franquias no currículo: Harry Potter, Crepúsculo e Batman.

O filme será dirigido por Denis Villeneuve, que trabalha com Pattinson em Duna. O roteiro é de Steven Knight, criador de Peaky Blinders, e a produção é de Amy Pascal e David Heyman. As filmagens devem começar em 2027, mas a data de estreia não foi anunciada.

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Craig fez o agente em cinco filmes, de Cassino Royale, em 2006, a Sem Tempo Para Morrer, em 2021, que termina com a morte de Bond. Foi o último filme da série antes de Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, produtores da franquia por décadas, venderem o controle criativo à Amazon MGM por 20 milhões de dólares.

Craig tinha 37 anos quando foi escolhido. Pattinson é o ator mais velho a assumir o papel desde Roger Moore, que estreou como Bond aos 45.

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