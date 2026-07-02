Rio recebe espetáculo de balé sobre a luta e o luto do Alzheimer

Para celebrar os cinco anos da Cia de Ballet Dalal Achcar, o coreógrafo belga Éric Frédéric leva aos palcos do Rio de Janeiro um espetáculo sobre a luta e o luto do Alzheimer. Poderá ser visto no Teatro TotalEnergies nos dias 10, 11 e 12 de julho.

O objetivo é proporcionar uma reflexão sobre memória, afeto e cuidado por meio da linguagem do balé contemporâneo.

Inspirado na história real de sua mãe, Florentine, diagnosticada com Alzheimer, Frédéric transforma em dança a perda gradual da memória e os efeitos da doença sobre toda a família. A obra nasceu de uma experiência íntima do coreógrafo, que vive na capital carioca desde 2009 e assina a criação especialmente para a Cia de Ballet Dalal Achcar.

A montagem integra a programação da triple bill comemorativa da companhia e encerra a noite ao lado de “Macabéa”, inspirada na obra de Clarice Lispector, e do pas de deux “Tarde Azul”, de “Floresta Amazônica”, de Dalal Achcar.