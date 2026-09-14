Revelada a droga que causou morte de Hayden Panettiere, segundo site

Segundo apuração do site TMZ, as autoridades que investigam a morte da atriz Hayden Panettiere chegaram à conclusão de que a atriz foi acometida por uma única pílula de oxicodona contaminada com fentanil.

O tabloide diz que Hayden estava se encontrando rotineiramente com um traficante de drogas que conhecia há longa data, e que ele estava acostumado a fornecê-la com medicamentos do mercado negro. A investigação afirma que a atriz consumiu múltiplas drogas em um voo de Los Angeles até a Carolina do Sul no dia anterior à morte, e que ingeriu a pílula de oxicodona na manhã de suas últimas horas.

No momento, a Administração de Repressão às Drogas (DEA) de Los Angeles busca mais evidências que conectem o traficante à pílula, para assim montar um caso contra ele.

Hayden lidou durante anos com o vício em álcool e opioides. Em 2020, passou oito meses internada em uma clínica de reabilitação, depois que um médico a alertou dos riscos de seguir abusando de substâncias. Em entrevistas recentes, disse estar sóbria e “livre da escuridão” após anos sofrendo com a dependência química.

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