🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Cultura

Reginaldo Manzotti: “Padres não devem tomar partido”

Sacerdote e escritor celebra o sucesso do livro 'Inabalável' e reflete sobre o papel dos líderes religiosos nas redes sociais

Por Bárbara Bigas 4 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 5 jul 2026, 09h43
ANTENADO - O clérigo: “Temos que ser uma presença de Deus na internet”
ANTENADO - O clérigo: “Temos que ser uma presença de Deus na internet” (Washington Possato/.)
Continua após publicidade
Reginaldo Manzotti: “Padres não devem tomar partido” Priorize VEJA no Google

Seu novo livro, Inabalável, fala sobre sofrimento. O que o atraiu nesse tema? Me inspirei em Jó, que traz uma mudança de paradigma sobre o sofrimento e a dor. Antes dele, um justo seria sempre abençoado. Mas Jó, mesmo inocente e temente a Deus, passou por provações. Vi nele a figura de tantos Jós de hoje, homens e mulheres que sofrem apesar de serem íntegros.

Como vê esse tipo de injustiça? Quem sofre tenta achar um culpado e aponta Deus. Quero que as pessoas façam as pazes com Ele. Superada essa revolta, a tendência é olhar para si mesmo e analisar: “Como posso viver nas circunstâncias em que vivo? Como dar sentido à minha vida apesar de tudo o que me aconteceu?”. A partir daí, ressignificar a dor.

No segmento da autoajuda, livros religiosos voltaram às listas de mais vendidos, superando a febre dos títulos de desenvolvimento pessoal e finanças. A que atribui esse retorno? É fácil ditar dez maneiras de virar um milionário ou vinte maneiras de ser feliz. As pessoas caíram no engodo de que o problema estava nelas, que se elas não são ricas é porque não se esforçam. Mas esquecem que existe uma conjuntura social que impede essa ascensão. A frustração nos obrigou a voltar ao essencial da vida.

Siga

Sua presença nas redes sociais é enorme, com quase 7 milhões de seguidores no Instagram e 5 milhões no YouTube. Qual o segredo dessa popularidade? As pessoas estão buscando conteúdos mais extensos e profundos. Tenho um programa diário de uma hora de duração, em que me ligam para pedir aconselhamento. Devo ser o mensageiro daquele que me enviou, que é Jesus. Tento marcar a vida das pessoas o dia todo. Ofereço conteúdo das 5h30 da manhã até o fim do dia.

Continua após a publicidade

O sacerdócio já foi uma atividade mais discreta. Como enxerga essa mudança? É uma necessidade. O papa Francisco dizia para os padres saírem das sacristias. O papa Bento XVI dizia que temos um novo continente a ser civilizado, que é o mundo digital. Temos que ser uma presença de Deus na internet, porém, sem sermos ridículos nem exibicionistas.

Em ano de eleições, o que pensa da relação entre Igreja e política? Padres não devem tomar partido, nem apoiar candidatos, mas temos um papel importante de orientar as pessoas a olhar o histórico dos candidatos. É preciso distinguir se a pessoa viveu a religião a vida inteira ou se ela está se apropriando da fé indevidamente.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002

Publicidade
TAGS:
Entrevista
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).