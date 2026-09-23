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Cultura

RedeTV! leva ao STF processo contra Tatá Werneck

Caso já passou por duas instâncias da Justiça do Rio de Janeiro

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 13h50 | Atualizado em 23 set 2026, 13h52
Mulher de cabelos castanhos claros na altura dos ombros, vestindo um casaco vermelho com listras brancas nas mangas, sentada em uma cadeira de palha, com expressão séria e olhar distante, em um ambiente interno com janela ao fundo
Tatá Werneck como Brigitte em 'Quem Ama Cuida' (Manoella Mello/TV Globo)
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RedeTV! leva ao STF processo contra Tatá Werneck Priorizar nos meus resultados Google

A RedeTV! recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) em uma disputa judicial contra Tatá Werneck por conta de piadas feitas pela humorista sobre a programação da emissora. O caso já passou por duas instâncias da Justiça do Rio de Janeiro, que deram decisões favoráveis à atriz.

A ação teve origem em uma brincadeira feita por Tatá durante o Prêmio Multishow de 2021. Na ocasião, ela afirmou que o vestido que usava na premiação tinha o mesmo valor de toda a programação da RedeTV!. Em 2023, com o processo já em andamento, Tatá voltou a mencionar o episódio durante a premiação. “Há dois anos eu fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV!, e eu fui processada. Eu quero pedir desculpas e dizer que neste ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade para a gente não ter esse problema”, ironizou.

A RedeTV! sustenta no recurso que a repetição da brincadeira demonstra uma sequência de ataques contra a emissora e cita decisões anteriores do próprio STF para defender sua posição. O caso ainda não tem prazo para ser julgado.

À coluna GENTE, o advogado de Tatá, Ricardo Brajterman, afirmou que o recurso não atende aos requisitos mínimos necessários. “O recurso da RedeTV! é completamente descabido. O STF está preocupado com outros problemas de ordem constitucional, e esse recurso  sequer vai passar pelo juízo de admissibilidade”, informou. Ele também citou o histórico do programa Pânico na TV, exibido pela própria RedeTV! entre 2003 e 2012, ao questionar a postura da emissora.

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