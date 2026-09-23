RedeTV! leva ao STF processo contra Tatá Werneck

A RedeTV! recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) em uma disputa judicial contra Tatá Werneck por conta de piadas feitas pela humorista sobre a programação da emissora. O caso já passou por duas instâncias da Justiça do Rio de Janeiro, que deram decisões favoráveis à atriz.

A ação teve origem em uma brincadeira feita por Tatá durante o Prêmio Multishow de 2021. Na ocasião, ela afirmou que o vestido que usava na premiação tinha o mesmo valor de toda a programação da RedeTV!. Em 2023, com o processo já em andamento, Tatá voltou a mencionar o episódio durante a premiação. “Há dois anos eu fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV!, e eu fui processada. Eu quero pedir desculpas e dizer que neste ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade para a gente não ter esse problema”, ironizou.

A RedeTV! sustenta no recurso que a repetição da brincadeira demonstra uma sequência de ataques contra a emissora e cita decisões anteriores do próprio STF para defender sua posição. O caso ainda não tem prazo para ser julgado.

À coluna GENTE, o advogado de Tatá, Ricardo Brajterman, afirmou que o recurso não atende aos requisitos mínimos necessários. “O recurso da RedeTV! é completamente descabido. O STF está preocupado com outros problemas de ordem constitucional, e esse recurso sequer vai passar pelo juízo de admissibilidade”, informou. Ele também citou o histórico do programa Pânico na TV, exibido pela própria RedeTV! entre 2003 e 2012, ao questionar a postura da emissora.

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