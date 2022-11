Record alerta funcionários sobre vazamento de dados após ataque hacker

Um mês após o ataque hacker à rede Record, 8 de outubro, a emissora começou a enviar nesta quarta-feira, 9, para funcionários e ex-funcionários um comunicado oficial alertando-os para o vazamento de informações privadas. No comunicado, enviado pelo departamento de recursos humanos da empresa e assinado pela área de governança e proteção de dados, a emissora alerta que os funcionários devem se precaver contar o uso de dados pessoas por terceiros para fraudes.

“É a presente para cientificá-lo (a) que foi identificado o impacto a arquivos da área de Recursos Humanos, potencialmente contendo dados pessoais de sua titularidade como: dados cadastrais para contato e comprovação de identidade, dados referentes à relação empregatícia, incluindo informações de dependentes, dados financeiros, dados de saúde e sobre filiação sindical”, diz um trecho. O comunicado diz ainda que a Record está monitorando a Deep Web e, até o momento, não detectou a exposição públicaos dosdados pelo infrator.

No dia 8 de outubro, a Record foi vítima de um ataque hacker que sequestrou os dados da empresa e limitou o acesso a certas ferramentas importantes para colocar a programação da TV no ar. Devido a isso, telejornais e outros programas tiveram que ser operados de forma manual, mais lenta. No dia do ataque, o telejornal Fala Brasil precisou ser substituído pela série Todo Mundo Odeia o Chris porque o sistema usado para editar e transmitir o informativo foi “sequestrado” pelos hackers. A programação só voltou a ser ao vivo com o adiantamento de Escola do Amor, apresentado por Cristiane Cardoso, filha de Macedo, e seu marido, Renato Cardoso. O sinal de internet da empresa toda também acabou cortado momentaneamente na ocasião, levando à dispensa de funcionários. Na tarde daquele sábado, o Balanço Geral SP, comandado por Geraldo Luís, também foi prejudicado ao não conseguir reproduzir uma reportagem especial sobre Chacrinha (1917-1988).

Os dominicais Hora do Faro e Domingo Espetacular também tiveram problemas nos últimos dois fins de semana, além de sites da emissora terem sofrido instabilidade. Alguns grupos hackers assumiram a autoria dos ataques e exigiram 45 milhões de resgate pelo sistema digital da emissora, que não efetuou o pagamento. Dados da Record, então, foram vazados na internet como forma de ameaça.

Desdo o dia 16 de outubro, o grupo hacker vem divulgando algumas informações da empresa, como documentos de apresentadores, planilhas de faturamento e processos trabalhistas. Para encerrar o ataque, o grupo pediu 5 milhões de dólares em bitcoins.