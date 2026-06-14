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Cultura

‘Rancho Dutton’: o que explica o sucesso do novo spin-off de ‘Yellowstone’

Série mais vista do Paramount+ é o novo desdobramento de produção que modernizou o faroeste com drama familiar e força feminina

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 08h00
RECOMEÇO - Beth (Kelly Reilly) e Rip (Cole Hauser): casal refaz a vida no Texas em novo spin-off da saga de fazendeiros
RECOMEÇO - Beth (Kelly Reilly) e Rip (Cole Hauser): casal refaz a vida no Texas em novo spin-off da saga de fazendeiros  (Emerson Miller/Paramount+)
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‘Rancho Dutton’: o que explica o sucesso do novo spin-off de ‘Yellowstone’ Priorize VEJA no Google

Após um incêndio dizimar as terras de seu rancho em Montana, no oeste dos Estados Unidos, a fazendeira Beth (Kelly Reilly) decide recomeçar a vida ao lado do marido, Rip (Cole Hauser), e do filho, Carter (Finn Little), no Texas, no sul do país. Única mulher entre os quatro filhos de John Dutton (Kevin Costner), o patriarca ricaço da família protagonista da série Yellow­stone (2018-2024), Beth desafia os arquétipos tradicionais de uma personagem feminina. Agressiva, sagaz e intimidadora, tem uma postura implacável, quase masculinizada, em um mundo de testosterona transbordante — logo, não mede esforços para mostrar que tem tanta fibra quanto os caubóis ao redor, ou até mais que eles. Com a mesma tenacidade, só que mais madura, Beth acaba de ganhar uma série para chamar de sua: atualmente em exibição na Paramount+, Rancho Dutton é o quarto spin-off da saga rural e atual líder de audiência da plataforma.

O vasto universo televisivo do clã é obra do diretor e produtor Taylor Sheridan, que teve a sacada de modernizar o faroeste na TV, mantendo os elementos básicos do gênero, mas de forma ampliada: um fazendeiro bilionário vive em constante atrito com os que cobiçam suas terras e posses, desde políticos corruptos até a reserva indígena vizinha, enquanto vê os filhos disputarem o topo da linha sucessória. A franquia completa — com as séries derivadas 1883 e 1923, ambientadas antes dos eventos de Yellow­stone, e Marshals, que segue o filho caçula, Kayce Dutton (Luke Grimes), após o desfecho da trama principal — tornou-se uma das mais rentáveis de Hollywood, um negócio que já lucrou mais de 700 milhões de dólares para a Paramount desde 2018.

REI DO GADO - Kevin Costner como patriarca do clã: origem
REI DO GADO – Kevin Costner como patriarca do clã: origem (./Paramount+)

O sucesso é atribuído não só ao enredo, mas a um empurrãozinho do público da direita americana. Apelidada de “Succession republicana”, em referência à série da HBO sobre outra família bilionária, Yellowstone exalta valores associados ao imaginário conservador, como a defesa da propriedade privada, a valorização da vida rural e ideais tradicionais de masculinidade — com direito a barba malfeita e pistola na cintura. No fundo, contudo, a trama prospera pela constante tensão entre tradição e modernidade. Caso da forte presença feminina, que não se resigna ao papel de dona de casa submissa. Na nova série, Beth terá ainda de enfrentar uma antagonista à altura, a fazendeira Beulah Jackson, papel da ótima Annette Bening.

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Com um contrato com a Paramount que vai até 2028, Sheridan tem outros dois spin-offs desse universo encomendados. São eles 1944 — mais um com os antepassados dos Dutton — e o ambicioso 6666, sobre um icônico rancho real (lê-se four sixes em inglês). Referência no setor da pecuária, o 6666, no Texas, é hoje administrado por Sheridan, que além de criar séries é também criador de gado. A dinastia favorita da TV está longe de acabar.

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999

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